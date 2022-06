Ecuadoriaanse kunstenaars schilderen muurschilderij op sporthal Evergem-Centrum

In 2019 trokken enkele leden van de vereniging Kunstplatform Evergem (KPE) trokken al naar Guaranda om er een muurschilderij van 3,5 bij 10 meter te maken. Nu was het de beurt aan kunstenaars Luis Lucio, Patricio, Katarina, Jorge en Stefania om op hun een ‘mural’ in te maken in de zustergemeente. “Een mural is streetart naar Zuid-Amerikaanse traditie”, legt KPE-voorzitter Luc Van Vynckt uit. “Het is geen eenvoudige graffiti, maar een kunstvorm. De kunstenaars brengen dikwijls ‘onderdrukking’ in beeld in hun werk."