Duizend Riemenaren geëvacueerd bij ontmanteling derde bom: “Vroeger deden we gewoon de ramen open. Zodat de ruiten niet barstten”

Rieme Amerikaan­se vliegtuig­bom in Rieme pas zaterdag ontmanteld, politie bewaakt tot dan oorlogs­tuig

21 april Het is weer prijs in Rieme. Nadat in januari en maart al twee bommen ontdekt werden bij werken in het centrum was dat woensdagnamiddag weer het geval. Dit keer in de Kanaalstraat. De politie ontruimde 193 woningen. Later op de avond kwam het nieuws dat de bom pas zaterdag ontmanteld zal worden.