Duitse acrobaten stunten op hoogte tijdens 25ste Magneetfeesten in Doornzele

Sint-Denijs-Westrem Ongeval E40 richting Brussel ter hoogte van Sint-De­nijs-West­rem: rechterrij­strook versperd

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E40 van Oostende naar Brussel ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem. De rechterrijstrook is daardoor versperd. Het is aanschuiven vanaf Sint-Martens-Latem.

24 augustus