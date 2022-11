Drone doet voor het eerst onderhoudswerken aan hoogspanningsmasten: “Veel goedkoper dan een helikopter”

Evergem Vandalisme in Evergem: twee ruiten van wagen aan diggelen geslagen

In de Tuinwijk in Evergem, een doodlopende straat, is in de nacht van maandag op dinsdag heel wat schade aangericht door vandalen. Op camerabeelden is te zien hoe ze naast een auto halt houden, twee ruiten inslaan en amper één minuut later alweer vertrekken. De eigenaar blijft verbaasd achter. “Ik heb met niemand problemen.”

