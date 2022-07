Drie weken asfalteringswerken in augustus

Van 8 tot 19 augustus worden er asfalteringswerken uitgevoerd en fietssuggestiestroken aangelegd in de Weststraat vanaf de rotonde tot en met kruispunt Schoolstraat en van de Schoolstraat tot aan Calcutta. Er is een omleiding via Wurmstraat – Polenstraat – Sleidinge-Dorp (N456). In diezelfde periode verdwijnt het verkeersplateau aan het kruispunt Kerkstraat - Ranschaertstraatje. Er is een omleiding via Hooiwege – Zwaantje – Wellingstraat – Veldhoek – Volpenswege.