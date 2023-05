Drie speelterreinen in Evergem krijgen een nieuwe naam.

INTERVIEW. Johan (75) was 45 jaar geleden laatste Belg die de Giro won: “Dat leverde me omgerekend 1.000 euro op, daarmee kom je niet ver”

Op zijn 14de was Johan De Muynck nog zes dagen op zeven aan de slag in textielfabriek Société Anonyme de Waerschoot. Hij ging fietsen om aan het grijze arbeidersleven te ontsnappen en na zijn legerdienst kreeg hij van zijn ouders één jaar carte blanche om zich om te scholen tot beroepsrenner. Met succes, want De Muynck is nog steeds de laatste Belgische winnaar van de Ronde van Italië. “Twee dagen na het volksfeest zat ik al terug op het vliegtuig richting Italië om er opnieuw te gaan koersen.”