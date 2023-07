Drie Evergemse straten veranderen komende zomer in speelstraat

Betonmixer kantelt op N60 aan Mediamarkt, gewonde chauffeur kan zelf uit voertuig klimmen: “Windstoot speelde mij parten”

Op de N60 in Gent is woensdagmiddag een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een betonmixer, komende van de R4, kantelde met het voertuig bij het nemen van zijn bocht. Gewond aan de arm kon de bestuurder zichzelf bevrijden. “Een windstoot heeft me parten gespeeld”, verklaart hij zelf.