Commedian Michael Van Peel komt naar cultuurcentrum

Na tien bejubelde edities van zijn oudejaarsconference, een sabbatjaar en een planetaire pandemie is van Peel terug van weggeweest. Van wokers tot antivaxers, ze krijgen er allemaal van langs in zijn nieuwste show ‘Welcome to the Rebellion!’. Een show vol vol tragikosmische grappen over de staat van de planeet, de nieuwe generaties en het toenemende verzet tegen wetenschappers, de elite, crocs, corona of blanke mannen. Iedereen is wel tegen iets maar niemand staat nog voor iets en daar moet volgens Van Peel dringend tegen gerebelleerd worden: Welcome to the Rebellion!