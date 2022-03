Christiane Clauwaert wordt aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij sporters

“In dergelijke gevallen gaan sporters niet graag langs bij iemand van de club zelf. Daarom stel ik me op als neutraal persoon. Betrokkenen kunnen me dan uitleggen wat er precies aan de hand is. Vervolgens zal ik iemand van de club aanspreken om het probleem op te lossen, zonder dat de identeit van de melder bekend wordt gemaakt.”

Doordat het initiatief nieuw is, kreeg Christiane nog geen meldingen binnen. Toch dringt ze erop aan om grensoverschrijdend gedrag uit het heden of verleden aan haar te melden. “Als je in aanraking komt met zo’n gedrag is het belangrijk dat je dit niet voor jezelf houdt. Wie er getuige van is, kan me bereiken via clauwaert.christiane@proximus.be. We spreken dan samen af op een veilige plek.”