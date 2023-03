Célia zorgt voor viergeslacht in Evergem

Tickets voor AA Gent tegen West Ham United nu te koop, voor uitwed­strijd zijn er 3.000 tickets

Voor de tweede keer in de geschiedenis staat KAA Gent in de kwartfinales van een Europese beker. Op 13 april wordt de thuismatch gespeeld, om 18.45 in de Ghelamco Arena tegen West Ham United. Tickets zijn nu te koop.