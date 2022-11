CD&V-vrouwen sensibiliseren cafébazen rond grensoverschrijdend gedrag: “De lijn is dun”

Evergem/Sleidinge/ErtveldeEls Van Daele, Marijke Balcaen, Joke Schauvliege en Annie Goethals van Evergems CD&V-afdeling Vrouw en Maatschappij (V&M) hebben een kroegentocht afgewerkt in de Evergemse cafés. Daarmee willen ze sensibiliseren en een grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven graag aankaarten.

“Op ’t gemak? Altijd en overal”. Dat is de leuze van de jaarlijkse wittelintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. Vrouwen voelen zich volgens V&M nog te vaak onveilig bij het uitgaan. Ook spiking, waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is in opmars. “In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90 procent van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie”, klinkt het.

Daarom bezocht het viertal in Evergem, Ertvelde en Sleidinge de cafés respectievelijk De Plaza, Oud Gemeentehuis en Matheus en informeerden er de kroegbaas en zijn personeel met een handleiding hoe ze moeten omgaan met klachten of signalen van seksueel overschrijdend gedrag. “Het hoeft zelfs niet altijd zover te gaan: een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden of iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten: vanaf wanneer gaat het te ver? Daarom vinden we het belangrijk om cafébazen goed in te lichten over inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Horecazaken die interesse hebben in de handleiding of materiaal in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen via balmarij@telenet.be contact opnemen met de initiatiefnemers.

