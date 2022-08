Callemansputtepark of Riemse Heide? Koppelingsgebied Rieme-Noord zoekt nieuwe naam

Callemansputte is een begrip in Rieme en omstreken. Het Callemansputtepark gaat onder andere terug op de Ferrariskaart van 1777. In de geschiedenisboeken lezen we dat er in 1558 tussen ‘ter Stoepen’ en ‘te Callemans Putte’ een heidegebied was. In de 15e eeuw ontstond het gehucht ‘Callemansputte’. In 1758 had men het over de ‘Callemansputschen wegel’.