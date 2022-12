Burgerproject ‘speeltuin Gerardsmolen’ krijgt vorm

In de schaduw van de molen van Wippelgem ligt al jaren een braakliggend stuk grond. Omdat Wippelgem nauwelijks over openbare speelpleintjes beschikt, wilden enkele enthousiaste ouders graag een speeltuin bouwen voor hun kroost. “Speeltuinen helpen kinderen sociale vaardigheden aanleren en vormen een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt”, zegt een van de initiatiefnemers, Stijn Claeys. “Bovendien wilden we een ontmoetingsplek creëren voor jong en oud en door buurtactiviteiten te organiseren, proberen we de inwoners dichter bij elkaar brengen.”

De gemeente Evergem ondersteunde dit burgerinitiatief vorig jaar al met tienduizend euro. “Met dat geld konden we starten met de aanleg en overgaan tot de aankoop van materiaal”, zegt Stijn. “Maar duurzaam materiaal is duur. Hoewel we de speeltuigen zelf in elkaar steken, hadden we nog wat geld nodig om toestellen voor elke leeftijdscategorie te kunnen aanbieden.” Streekfonds Oost-Vlaanderen wilde hier graag nog 5.000 euro aan toevoegen op voorwaarde dat de initiatiefnemers ook 5.000 euro op eigen houtje konden inzamelen. Daar slaagden de initiatiefnemers gemakkelijk in, want in totaal werd er 6.545 euro opgehaald. “De grote opening van de speeltuin volgt in de lente”, klinkt het.