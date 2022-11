Brede fietspaden, verhoogde busperrons en oversteekplaatsen: gewestweg N456 wordt op termijn fietsveiliger

Sleidinge/LembekeHet Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid zal samen met de gemeenten Evergem en Kaprijke de N456 tussen Lembeke en Sleidinge een grondige facelift geven. Op het ruim 7 kilometer lange traject tussen Lovendonk in Sleidinge en de Sportstraat in Lembeke komen er bredere en veiligere fietspaden, wordt het wegdek vernieuwd en wordt er een nieuwe riolering aangelegd. De werken starten wel pas binnen 3 à 4 jaar.

De zogenaamde ‘moordstrookjes' die voorlopig langs weerszijden van de gewestweg liggen geven fietsers allesbehalve een veilig gevoel, maar daar brengen AWV en de gemeenten Evergem en Kaprijke dus verandering in. In de hele projectzone komen er veilige fietspaden aan van minstens 1,75 meter breed die verhoogd worden binnen de bebouwde kom en erbuiten van de weg worden gescheiden door middel van een groene berm. Evergems schepen van Openbare Werken Lucas Van der Meersch (CD&V) is verheugd dat het project in een stroomversnelling komt. “Naast het realiseren van een veilig fietstracé biedt de heraanleg ook opportuniteiten om deze weg onaantrekkelijker te maken voor doorgaand verkeer richting Sleidinge-dorp.”

Ook de bushaltes worden onder handen genomen. Ze krijgen een verhoogd perron en blindegeleidemarkering. Zo kunnen ook reizigers die minder goed mobiel zijn, geladen met zware bagage of met een kinderwagen comfortabel de bus nemen. Verder worden er ook veilige kruispunten en oversteekplaatsen aangelegd en komt er een gescheiden riolering waarbij afval- en regenwater apart worden afgevoerd. “Bovendien zal de vernieuwde bovenbouw duidelijkheid scheppen in de gewenste snelheid van de automobilisten en de doorvoertijd van het openbaar verbeteren. Het gescheiden rioleringsstelsel is dan weer een voorbeeld van een robuust blauw-groen netwerk", vult Kaprijks schepen van Openbare Werken Hendrik Van De Veere (Samen) aan.

Stardatum nog onbekend

Een startdatum voor de werken is er nog niet. Eerst worden immers de plannen afgewerkt, moeten de onteigeningen opstarten en dan pas kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld. Wegens een beperkt aantal voorziene grondverwervingen in Hooiwege en Zwaantje zal de spade binnen 3 à 4 jaar vier in de grond gezet worden. “Dat geeft ons voldoende tijd om de plannen voor te leggen aan de bewoners en hen te informeren over de impact van de heraanleg op hun eigendom. Daarom houden we op 30 november een infomarkt in café Matheus, Sleidinge-Dorp 120 17 tot 19 uur.”

