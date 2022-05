Brecht Lippens uit Ertvelde is Belgisch kampioen skeeleren in de marathon discipline

EvergemBrecht Lippens, geboren en getogen in Ertvelde (Evergem) werd onlangs Belgisch kampioen skeeleren in de marathon discipline. Hij zette zijn eerste stappen op de skeelerpiste in Evergem toen hij amper zes jaar oud was. Nu, vijftien jaar later, behoort hij tot de kleine groep Belgen die aanwezig is bij de seniorenwedstrijden zowel in het binnen- als in het buitenland.