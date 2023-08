Brasserie Des Amis gaat dicht, maar gaat verder als traiteur

De Meet zorgt al 15 jaar voor cultuur in Sint-Lau­reins: “Meesters in het vinden van goede try-outs”

Wie in het Meetjesland wat cultuur zoekt, komt al snel uit in Eeklo, Evergem of Maldegem. Maar ook het polderdorpje Sint-Laureins doet in CC De Meet haar duit in het zakje. Exact 15 jaar al, en dat wordt op zaterdag 19 augustus gevierd. Onder andere Loredana komt langs. Ook het programma voor volgend jaar is ondertussen klaar.