Brasserie Bavo viert 48-jarig bestaan met spareribs en feest

“Drie jaar geleden bijna failliet, maar nu opnieuw ambitieus bedrijf”: oudste weverij van België, waar Eddy Wally ooit werkte, neemt weer een concurrent over

Boetes en dagvaardingen van schuldeisers liepen binnen, orders gingen in vrije val en de verzekeringsmaatschappijen hadden de brandverzekering op het gebouw al geschrapt. Weverij Calcutta verkeerde voor de overname in 2019 in bijzonder slecht vaarwater. Tot ondernemer Christof Vermeersch op het toneel verscheen. In acht maanden slaagde hij erin Calcutta er weer bovenop te helpen. Het bedrijf kocht nu zelfs de Nederlandse concurrent Novalin op, nadat het afgelopen zomer ook al sectorgenoot Annabel overnam. Het verhaal van de renaissance van de oudste weverij van België.

4 oktober