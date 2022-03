Bomkrater met mogelijk asbesthoudend bouwafval gevonden naast school: “Wellicht ongevaarlijk, maar nemen geen risico’s”

Enkele grote werfhekken moeten ervoor zorgen dat er tot en met maandag niemand de Sint-Barbarastraat betreed. In het kader van de vernieuwing van de dorpskern van Rieme worden daar momenteel grootschalige wegen- en rioleringswerken plaats. Voor elke opgraving doet de aannemer echter een bomdetectie. Zo werden in het verleden al drie bommen gevonden en onschadelijk gemaakt. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog probeerden vliegtuigen namelijk een petrochemisch bedrijf in Rieme te bombarderen. Sommige misten hun doel en vielen op de dorpskom.

Voorzorgmaatregelen

Deze week werden er echter geen bommen gevonden, maar een bomkrater gevuld met bouwmateriaal. Daaronder zaten ook golfplaten bij die mogelijk asbest bevatten. “We hebben daarom een asbestdeskundige vastgesteld. In overleg met de aannemer en onze gemeentelijke diensten hebben we extra voorzorgsmaatregelen getroffen om dit begin volgende week te verwijderen", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere. “Er zouden namelijk asbestdeeltjes kunnen vrijkomen. Maar omdat de grond vochtig is, is dat weinig waarschijnlijk. Toch hebben we voor de zekerheid en hek geplaatst en zal een gespecialiseerde firma tijdens de opruimwerken ook voortdurend metingen doen om eventuele verspreiding van asbestdeeltje snel te kunnen detecteren. Wat de put betreft zal de aannemer voor de riolering een sleuf graven en de vrijgekomen ruimte aanvullen met goede grond”

Hekkens aaan beide kanten van de straat moeten ervoor zogen dat niemand de werf betreed en dat de mogelijke asbestdeeltjes zich niet verspreiden. © Arne Blomme

School ontruimd

Doordat de put ontdekt werd naast de nabijgelegen school de Cocon ontving de burgemeester enkele bezorgde reacties van directie, leerkrachten en ouders van kinderen. Daarom besloot hij de school maandag te ontruimen tijdens de werken. “Hoewel er geen enkel gevaar is voor de schoolkinderen, is er afgesproken met de directrice en onze sportdienst dat de 170 leerlingen aanstaande maandag tijdens die werken een volledige dag in sporthal Hoge Wal in Ertvelde terecht kunnen. Dat is goed voor de gemoedsrust van directie, personeel en ouders van de leerlingen. De gemeente zorgt voor busvervoer naar de sporthal. De ouders kunnen de kinderen daar dan in de vooravond komen ophalen tussen 16 uur en 18 uur. De kinderopvang gaat ’s morgens wel nog door op school van 7 uur tot 8.30 uur.