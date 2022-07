Blauwalgen gespot aan vijvers Rieme en kasteeldomein van Wippelgem

Mensen die in contact komen met blauwalgen kunnen last krijgen van irritaties, hoofdpijn of misselijkheid, soms ook maag- en darmklachten of zelfs grotere gezondheidsproblemen. De klachten beginnen meestal binnen de 12 uur na contact met besmet water en kunnen tot vijf dagen lang aanhouden. Ben je in het water geweest, spoel je dan zeker grondig af onder de douche en neem bij klachten contact op met je huisarts.

Blauwalgen in gesloten waterlopen ontstaan door droogste en warme periodes. “Door de hete temperaturen voeren we nu ook extra controles uit in de gemeentelijke vijvers”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Ook landbouwers met open drinkvijvers zijn best extra alert. Mochten er burgers blauwalgen ergens spotten, mogen ze dit melden via www.evergem.be/meldpunt of het nummer 09 216 05 00."