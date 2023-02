Bibliotheek zoekt nieuwe medewerkers tijdens vrijwilligersmarkt

Plannen heraanleg ‘Petercelle-as’ klaar: alle parkeer­plaat­sen weg voor betere doorstro­ming Tram 1, wel zones voor laden en lossen

De plannen voor de heraanleg van de Petercelle-as zijn klaar. Dat is de as tussen de stadsring R40 en de Korenmarkt, dus van de Veldstraat tot de Kortrijksepoortstraat. Het is de as waarop de drukste tramlijn van Gent ligt, en de doorstroming van die lijn moet beter. Daarom sneuvelen alle parkeerplaatsen. In ruil komen brede voetpaden en groen.