Bibliotheek ontvangt 60 ‘pictogrammenboekjes’ die beperkte lezers moeten helpen: “Leesplezier bieden aan elk kind”

Beide dames zijn logopedisten die al decennialang werken met kinderen met een beperking. In 2018 ontwikkelden ze met ‘Liever Lezen’ al een aangepaste leermethode om leerlingen met een verstandelijke beperking, kinderen met een andere moedertaal of kinderen die opgroeien in kansarmoede te leren lezen. “We waren samen met collega's al lang op zoek naar een aangepaste methode om onze leerlingen een duwtje in de rug te geven. Onze methode staat intussen al bij heel wat scholen voor bijzonder onderwijs op het programma.”

Bib!Bib!Bib! Hoera!

Carita en Livia wilden hun methode echter ook graag in een boekje gieten. “Helaas wilde geen enkele uitgeverij inspelen op onze doelgroep”, vertelt Livia. Daarom dienden de dames het project Bib!Bib!Bib! Hoera! in bij De Warmste Week en de Koning Boudewijnstichting en ontvingen zo 38.000 euro om het verder uit te werken. “Zo konden we 15.000 boekjes drukken. “Die gaan we nu allemaal persoonlijk verspreiden bij de Vlaamse bibliotheken. Al heel snel een écht prentenboekje kunnen ontlenen in de bib en dat ook helemaal zelfstandig kunnen lezen. Dat is onze bedoeling. Deze reeks, rond de figuurtjes Noor en Guus, kunnen uitbrengen is voor ons de kers op de taart.”

Vrijwilligerswerk

Carita en Livia zochten en vonden twaalf gemotiveerde illustratoren die onbezoldigd hun schouders zetten onder de reeks die bestaat uit maar liefst 60 boekjes. Iedere illustrator had zijn of haar eigen motivatie om deel te nemen aan dit project. “De ene kampte vroeger zelf met dyslexie, voor anderen was het een uitlaatklep omwille van autisme of persoonlijke problemen. Nog anderen tekenen gewoon heel graag.” Een daarvan was de Ertveldse Emily Dhaese. “Ik vond het fijn om mijn hobby in te zetten voor dit mooie project”, vertelt ze. “Het was een uitdaging om de tekeningen op tijd af te krijgen, maar ik heb er ontzettend van genoten.”

Intussen heeft de prentenboekenreeks, dankzij de steun van de Warmste Week, zijn weg gevonden naar tientallen Vlaamse bibliotheken van Limburg tot West-Vlaanderen. “Slechts één bibliotheek weigerde voorlopig, omdat de boekjes niet aansloten bij hun publiek, maar wij denken dat dat in twee richtingen werkt. Door boekjes op maat uit te lenen kan de bib ook een andere doelgroep aantrekken.” Evergemse bibliothecaris Brenda De Windt is het idee erg genegen en zal de boekjes verdelen over de verschillende bibliotheken in de gemeente. “De boekjes zullen beschikbaar zijn in onze collectie, maar we kunnen ze ook gebruiken tijdens het voorlezen bij kinderen met taalachterstand of tijdens onze Babbelbib om Nederlands te oefenen.”

