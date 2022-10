Beroep tegen omgevingsvergunning brengt uitstel voor nieuwbouw wzc Ter Caele

Wzc Ter Caele werd in 1981 gebouwd aan Hoeksken. Inmiddels is het gebouw sterk verouderd. Het OCMW van Evergem had plannen voor een nieuwbouw, maar aangezien de drie rusthuizen van het OCMW werden ondergebracht in het Zorgbedrijf Meetjesland zaten de plannen enkele jaren in de koelkast. In 2018 begon Zorgbedrijf Meetjesland toch met de voorbereidingen van een vervangingsnieuwbouw met 94 woongelegenheden op de bestaande site. Tussen de coronagolven in organiseerde het zorgbedrijf inspraakmomenten voor medewerkers, bewoners, familieleden en buurtbewoners bij het verfijnen van de ontwerpplannen. Het ontwerp van architectenbureau AIKO uit Maldegem is sinds begin 2022 klaar en in mei werd een omgevingsvergunning ingediend.