Bedrijf bouwt grootste zonnedak van België in Kluizendok: “Energie voor 20.000 gezinnen”

Daarmee zal het bedrijf vanaf de zomer zo’n 25 megawattpiek aan groene energie kunnen opwekken. In mensentaal is dit vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van 20.000 gezinnen. “Natuurlijk zullen we de energie ook zelf verbruiken, maar zal het ook aan een energiemaatschappij verkocht worden en zo bij de mensen terecht komen”, zegt CEO Joost Uwents. “Maar er is ook overleg met partners in de haven, zoals staalfabriek ArcelorMittal en autobouwer Volvo, om groene stroom af te nemen.”

Via het zonnedak wil WPD zijn wagenpark vergroenen. Zo wordt bij het distributiecentrum vooral nog gewerkt met vracht- of bestelwagens op fossiele brandstoffen. “Nu we zelf heel veel groene energie zullen opwekken, kunnen we overschakelen naar voertuigen die hier kunnen opladen en kortere afstanden afleggen”, vervolgt Uwents. “Het is de bedoeling om de komende jaren op andere gebouwen van ons zonneïnstallaties aan te leggen. Zo kunnen we ons vermogen meer dan verdubbelen.”