Beachvolleybalterreinen achter Hoge Wal officieel geopend: “Ideaal om buiten te trainen in de zomer”

Het schepencollege trok zijn sportiefste tenue om aan de terreinen in te lijven. Zo speelde het twee ludieke wedstrijden tegen volleybalclub Eevoc Ertvelde-Evergem en Handbalclub Evergem. Hoewel de terreinen eigenlijk al eind vorig jaar afgewerkt waren, was het nog even wachten op de levering van de doelen en de netten.

Het idee om de terreinen aan te leggen kwam van schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “Dergelijke terreinen had ik in andere gemeenten al gezien en ik vond het opportuun om zo onze clubs in de kijker te zetten”, zegt Ketels. “Uit contacten met het bestuur van Eevoc en HBC Evergem bleek dat de interesse groot was. Om beachvolleybal -of handbal te spelen moesten de leden nu naar Waarschoot of de Gentse Blaarmeersen. De nieuwe terreinen zijn ideaal om buiten te kunnen te trainen in de zomer, maar ook voor het jaarlijks zomervolleybaltornooi.”