Bavo voltooit uitdaging van 53 marathons in 52 weken: “Nu twee weken rust, maar kijk al uit naar nieuwe uitdagingen”

42 marathons van 42 kilometer in 42 weken was een beetje gewoontjes, dus besloot Bavo er maar 43 te lopen in diezelfde tijd. Die uitdaging voltooide hij echter al op 19 november, waarna 53 marathons in 52 weken het nieuwe doel werd. Zaterdag voltooide hij zijn uitdaging in de buurt van Buggenhout op speciale manier. “Het parcours dat ik had uitgetekend, was er een in de vorm van België", vertelt hij. “Het staat voor de vele marathons die ik het afgelopen jaar in binnen- en buiteland heb gelopen. Zo belandde ik onder meer in Gent en Brugge, maar ook in Parijs, Rotterdam, Leiden en Malaga. Op die manier werd het eigenlijk ook nooit saai voor me. Elke marathon was anders en ik kwam op plekken waar ik anders niet zomaar zou komen.”