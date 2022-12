Basisschool De Regenboog zet theorie om in de praktijk met ludiek 'postsorteercentrum’

GENT Stickers om de brooddozen te vullen: bekende illustrato­ren tekenen voor brood(doos)nodig

Brood(doos)nodig, het Gentse initiatief dat intussen in verschillende steden hongerige magen van leerlingen probeert te stillen, is binnenkort in elke Lidl in Vlaanderen te vinden. Niet met een brooddoos, maar met een stickervel, naar aanleiding van De Warmste Week. Helen B., Mieke en Sociaal Incapabele Michiel haalden hun pennen boven, want met een lege maag kan je niet tekenen.

29 november