Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Evergem nog geld kan afhalen

Lievegem Amper drie weken na opening krijgt restaurant ‘t Oud Liefken inbrekers over de vloer: “Kluis verdwenen en deel van drankvoor­raad weg”

Amper 20 jaar is hij, maar Wannes Defoor opende midden december al zijn eerste eigen zaak: ‘t Oud Liefken. Hij nam de fakkel over van Annelien Dupré en Severine Vanden Abeele en voerde heel wat vernieuwingen door. Vlak voor oudjaar kregen ze echter een koude douche, want afgelopen vrijdag werd er ingebroken in de zaak. “Allesbehalve fijn nieuws, zeker omdat we nog maar pas gestart zijn”, zucht Wannes.

3 januari