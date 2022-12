AS Rieme maakt zich op voor 74ste (!) editie van Augustijn Kerstveldloop

Na twee afgelaste edities maakt AS Rieme zich voor de 74ste keer op voor de wedstrijd die ze later zouden vernoemen naar een van hun oud-leden Tom Compernolle. De Olympische atleet kwam in 2008 om het leven bij een ongeval tijdens een militaire oefening. “Tom was een groot atleet en sportman die ons tal van schitterende atletiekmomenten heeft bezorgd”, zegt voorzitter Eric Van Hijfte. “Hij was meervoudig Belgisch Kampioen op de 5000 meter en veldlopen en nam deel aan de Olympische Spelen, Europese- en Wereldkampioenschappen. Tom was een trouw lid van onze club waarop je altijd kon rekenen, en een voorbeeld voor iedereen.”