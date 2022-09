Artistieke jeugdvriendinnen stellen werk tentoon in de Weverij

Allemaal studeerden ze aan het vroegere AKA Eeklo, het huidige ‘KA!’. Sindsdien is hun band intact gebleven. “Samen maken we jaarlijks een trip om ons te laten inspireren, samen te schilderen, te ontwerpen, te praten over kunst en boeken te delen", zegt Lucie De Zutter. “Dit resulteerde in de tentoonstelling ‘Een kijk op acht’. Onze oud-leraar Nico De Guchtenaere, zelf een bekend kunstenaar, is de curator. De werken zijn heel divers: van heel kleine schilderijtjes, over collages tot muurhoge schilderijen. We stellen ze tijdens de eerste drie weekends van oktober tentoon in De Weverij. Het oude textielgebouw heeft een bijzonder mooie lichtinval, wat onze werken ten volle tot hun recht laat komen.”