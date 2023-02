Arnaud onthoudt 510 (!) cijfers na de komma van getal pi

Eeklo Kinderop­vang in Eeklo moet drie maanden dicht nadat kind er letsel oploopt: “Veiligheid niet langer gegaran­deerd”

Kinderopvang De Kleine Wereld in de Jan Breydelstraat in Eeklo moet vanaf maandag noodgedwongen dicht. Er zouden in de afgelopen maanden twee klachten zijn binnengelopen over de crèche. Zo zou een van de kinderen een bloeduitstorting in de nek hebben gehad, als gevolg van wurging. De dienst Opgroeien heeft nu beslist om de crèche nu voor drie maanden te sluiten. “We maken ons ernstige zorgen over de pedagogische kwaliteit”, klinkt het. Dit is wat we weten.

3 februari