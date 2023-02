Antoine (87) en Christiane (83) vieren 60 jaar huwelijk

Het koppel uit de Nieuweweg leerde elkaar kennen bij de BJB van Waarschoot. In het uitgaansleven werd de band steeds sterker en ze kozen voor elkaar in Zomergem. Tot 2001 hebben ze een bandencentrale in Kluizen uitgebaat. Ze hebben 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Antoine houdt van tuinieren, terwijl Christiane onder andere actief is bij zangkoor Cantilena in Kluizen.