Annick (49) en Marc (48) openen restaurant en B&B Visite in voormalige dokterswoning: “We leggen van nature graag mensen in de watten”

ErtveldeAnnick Van Yper en haar man Marc De Baerdemaecker openen komende zaterdag in devoormalige dokterswoning in de Lindenlaan in Ertvelde restaurant en B&B ‘Visite’. Op die manier willen ze inspelen op het nijpende tekort aan gezellige overnachtingsmogelijkheden in de streek. “Zo’n opportuniteit kreeg je geen twee keer”

De grote witte gevel van Lindenlaan 5 in het centrum van Ertvelde herbergt veel geheimen. Verder dan de wacht -en spreekkamer van dokter Martin Devooght raakten de meeste patiënten niet, maar daar kan binnenkort verandering in komen. Zo beginnen Annick Van Yper en haar man Marc De Baerdemaecker zaterdag aan hun nieuwe droom als uitbaters van restaurant en B&B ‘Visite’. “Het gras in de tuin is nog niet helemaal volgroeid door het warme weer en de zwemvijver moet nog vollopen, maar voor de rest zijn helemaal klaar om gasten te ontvangen”, vertelt Marc tijdens de rondleiding.

Het koppel woonde sinds 2000 in Rieme tot ze vorige zomer het pand kochten. “Mijn vrouw en ik zinsspelen al heel erg lang op een restaurant en B&B. Toen het gebouw te koop kwam, hebben we niet getwijfeld om de stap te zetten. Zo’n opportuniteit krijg je geen twee keer." Desondanks moesten er nog heel wat verbouwingen worden uitgevoerd. “Het hele gebouw in onder handen genomen door lokale aannemers en architecten. Ook voor hen was het een plezier om zich hier uit te leven. Een jaar later is het nu aan ons. We hebben altijd genoten van andere mensen in de watten te leggen en ze te onthaasten met een persoonlijke aanpak. We hebben graag dat mensen bij ons op visite komen. Daar verwijst de naam ook naar."

De zwemvijver.

Restaurant

Hoewel Annick en Marc voltijds aan de slag zijn als respectievelijk diensthoofd bij het AZ Alma en als ingenieur satellietcommunicatie zullen ze initieel hun jobs combineren met het werk in ‘Visite’. “Het wordt inderdaad druk na onze reguliere jobs, maar we zien het volledig zitten. Het restaurant is wel enkel open op vrijdag, zaterdag en zondag. Marc verdiende zijn strepen in het Hoveniershuis in Wippelgem en in Den Hof in Zelzate. Bovendien volgde hij 17 jaar avondonderwijs aan Spermali in Gent en Brugge. Aan adelbrieven geen gebrek dus.”

In het restaurant is er plaats voor 20 personen. Marc serveert er gerechten uit de Frans-Belgische keuken. “Gezien ik de zaal voor mij zal nemen en Marc er alleen voor staat in de keuken zal je wel enkel drie -of viergangenmenu’s kunnen bestellen", vertelt Annick. “Die combineren we telkens met aangepaste wijnen of bieren. Brouwerij Van Steenberghe grenst immers aan de achterkant van onze tuin. Wie liever komt ontbijten, heeft ook die optie, maar dan weten het wel liefst op voorhand."

Annick en Marc in de keuken.

Regio met potentieel

De B&B is echter wel 7/7 beschikbaar. In de namen van de twee kamers zie je opnieuw de historiek van het gebouw terug. “De ene kamer heet ‘de dokter’ en de andere de ‘spreekkamer. Beide kamers bevinden zich op het gelijkvloers, terwijl wij ons huisvesten op de eerste en tweede verdieping. Bij problemen kunnen we dus direct een handje toesteken. Voor één nacht betaal je 90 persoon zonder ontbijt en 105 euro per persoon met ontbijt."

Met hun B&B hopen ze heel wat toeristen aan te trekken. “Het Meetjesland is zo’n mooie streek, denk bijvoorbeeld maar aan de mooie fietstochten die je aan de Asseneedse kreken kan doen. Desondanks zijn er weinig gezellige verblijven in de buurt.” Daarnaast willen ze ook graag inzetten op expats tewerkgesteld zijn in de industrie in Evergem of Zelzate. “Niemand heeft zin om meerdere weken claustrofobisch op hotel te zitten. Hier hebben ze ruimte en kunnen ze verpozen in de tuin. Bovendien is de B&B centraal gelegen in Ertvelde en kan je overal te voet naartoe.”

Meer info op www.visite.be

Annick en Marc voor hun B&B in Lindenlaan 5.

De lounge.

De achterkant van het gebouw.

Het restaurant.

De tuin.

