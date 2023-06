Alex Agnew komt naar Cultuurcentrum Evergem

“Vrouw en kind maakten plaats voor vodka en coke”: man (32) riskeert zes jaar cel nadat hij huisgenoot met hamer het hoofd insloeg

In de Jan Baptist Davidstraat in Gent liep een ruzie tussen twee huisgenoten begin dit jaar volledig uit de hand. Onder invloed van alcohol en coke sloeg een 32-jarige man zijn 54-jarige huisgenoot het hoofd in met een klauwhamer. “Toen zijn huwelijk op de klippen liep, is de miserie begonnen”, schetst zijn advocaat Thomas Gillis. Zijn cliënt riskeert zes jaar cel, wegens poging doodslag. “Ik kreeg een slag op mijn neus, en vanaf dan weet ik niets meer.”