2,3 miljoen keer bedankt! Deze Evergemse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2021: van een mislukte afpersingspoging tot de ‘prikgrap’ en liefde in de rechtbank

Oplichting via het internet is hot en dat bewijzen ook de feiten van ons best gelezen stuk. In augustus van dit jaar besluit een viertal jongens besluit zich via internet uit te geven als een dame. Eenmaal dat het slachtoffer ingaat op een afspraakje, overmeesteren ze hem. Onder dwang wordt de man meegenomen naar een bank, waar ze het bedrag zouden pinnen. Wat ze over het hoofd gezien hadden, was dat de bank gesloten was aangezien het al laat op de avond was. Met lege handen dropen ze af en lieten ze de man gaan. Die contacteerde daarop de politie. Van een gefaalde actie gesproken.

De prikgrap

Evergem stond in begin van het jaar even in de spotlights omwille van haar vaccinatiecampagne, weliswaar om de verkeerde redenen. Zo had medeweker van het centrum tijdens de vaccinatiecampagne voor kinderen ‘als grap’ een gebruikte spuit in de box met vaccins gestopt. Een collega zette die reeds gebruikte kindernaald iets later in de arm van een ander kind, en merkte toen pas op dat het om een leeg vaccin ging. De twee vaccinatoren werden op non-actief gezet en het parket van Oost-Vlaanderen startte zelfs een onderzoek voor onopzettelijke slagen. Het kind hield er echter niets fysieks aan over. De twee ‘grapjassen’ die tweemaal dezelfde spuit gebruikten, werden uiteindelijk ook niet gerechtelijk vervolgd.

Verpletterd tussen schip

Aan de sluis in Evergem op de Gentse Ringvaart overleed in mei een jongeman (25) nadat hij tussen een binnenschip en de kade terechtkwam. Brandon Camblain wilde zijn hondje uit het water redden, maar kwam vast te zitten tussen de kade en de boot. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar Brandon overleefde het niet.

Te mooi om waar te zijn

Veertien dagen in een mooi hotel in het zuiden van Spanje voor een prikje. Dat zagen Yves en zijn vriendin wel zitten. Zo zag hij een reis voor twee personen met ontbijt en hotel zakken van 2.541 euro naar 27 euro. Het sprookje was echter te mooi om waar te zijn, want drie kwartier later ontving Yves een mailtje dat zijn reis geannuleerd was. Toen hij vervolgens verhaal ging halen bij de klantendienst, bleek het om een menselijke fout te gaan. Heb je als consument een been om op te staan?

Geluk bij een ongeluk

Jaloezie is een zwart beestje en dat bewijst ook de volgende case. Nadat ene Delphine (19) haar relatie met haar vriend had beëindigd, kon die het maar moeilijk verkroppen dat Delphine troost zocht bij iemand anders, genaamd Tibo. Toen Delphine haar ex-vriendje bleef negeren, sloegen diens stoppen volledig door. Tibo ontving enkele rake klappen, maar hield er op lange termijn wel iets mooi aan over...

