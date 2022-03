10.000 pampers van inzamelactie aangekomen aan Pools-Oekraïense grens: “Hebben opnieuw genoeg pampers om nog een bestelwagen te vullen”

“Ik denk dat er wel 60 à 70 mensen zijn langsgekomen”, zegt Eddy De Coster. “Niet alleen met overschotten, maar ook met veel nieuwe gezondheidsproducten, en zelfs kleren en speelgoed. We hebben zelfs een selectie moeten maken van alles omdat het niet allemaal in de camionette paste. In totaal hebben we zo'n 10.000 pampers kunnen doneren. Vrijwilliger Dirk De Ridder heeft die vervolgens naar de Poolse grenspost in Medyka. Daar zijn de producten overgeladen in vrachtwagens om naar Lviv gebracht te worden.