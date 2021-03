Zwitserland is volgens bookmakers de favoriet voor de Eurovisiesongfestival-winst

Nummer 2 in de lijst is de Bulgaarse Victoria die met ‘Growing Up Is Getting Old’ deelneemt. Zij zou een 9 procent kans hebben om te winnen. Daarna volgen IJsland (Dadi og Gagnamagnid met ‘10 Years’), Frankrijk (Barbara Pravi met ‘Voilà’) en Zweden (Tusse met ‘Voices’) met 7 procent winkans.