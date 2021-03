Zo ver zal Hooverphonic het schoppen tijdens het Songfestival, volgens de bookmakers

Songfestival Alex Callier trekt zich niets aan van kritiek op ‘The Wrong Place’, maar: "De top vijf móeten we halen"

5 maart Het geluid is vintage Hooverphonic, maar met een afgehakt mannenhoofd en een mysterieuze Geike Arnaert (41) oogt het wel gewaagd. Hoe dan ook, Eurosongkenners zijn het erover eens: 'The Wrong Place' is sterker dan 'Release Me', de song waarmee ze vorig jaar naar het Songfestival zouden gaan, en dat heeft volgens Alex Callier (48) veel te maken met de terugkeer van Geike. Hij licht ook al enkele tipjes van de sluier op: hoe zal de act eruitzien? En wat vond voormalige zangeres Luka van de song?