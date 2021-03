Zes oud-winnaars (waaronder Sandra Kim) treden op tijdens grote finale Eurosong

De zes gekozen oud-winnaars zijn Lenny Kuhr (won in 1969 met het lied ‘De troubadour’ voor Nederland), Teach-In (won in 1975 met het lied ‘Ding-a-dong’ voor Nederland), Helena Paparizou (won in 2005 met het lied ‘My number one’ voor Griekenland), Lordi (won in 2006 met het lied ‘Hard Rock Hallelujah’ voor Finland), Måns Zelmerlöw (won in 2015 met het lied ‘Heroes’ voor Zweden) en onze Belgische trots: Sandra Kim, die in 1986 won met ‘J’aime La Vie’.

De intervalact kreeg de naam ‘Rock the Roof’. Veelzeggend, want de oud-winnaars zullen optreden vanop de daken van de evenementenlocatie Maassilo, het Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen. “Het Eurovisie Songfestival is terug na een jaar afwezigheid. Reden genoeg om de miljoenen kijkers te trakteren op unieke optredens vanaf drie locaties midden in de stad”, klinkt het bij ‘Head of Show’ Gerben Bakker. “De titel van deze grote act is niet voor niets ‘Rock the Roof’. Door letterlijk te filmen op grote hoogte willen wij Europa creatief en visueel verrassen. Daarnaast had ik mij geen betere stad dan Rotterdam kunnen wensen. Ieder shot in deze stad is raak. Rotterdam gaat niet snel vergeten worden.”