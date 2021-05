Ze zijn vertrokken: Hooverphonic reist af naar Rotterdam (+ dit zijn de eerste schetsen van Geike’s jurk)

Songfestival And they’re gone. Nadat het Songfestival vorig jaar gecanceld werd door dat vuile c-beestje, stapte Hooverphonic - en de andere leden van de Belgische delegatie - vanmiddag op de tourbus richting Rotterdam. Vanwege het coronavirus een bescheiden persmoment, en ook het weer bleek een fikse spelbreker. “We hebben op ons nieuwe album een track die ‘Belgium In The Rain’ heet”, aldus Callier. “Veel toepasselijker gaat het niet worden.”

Geen zon voor de heropening van de horeca, en dus ook geen stralend lenteweer voor de uittrede van Hooverphonic onder de toren van VRT. Al kon dat het enthousiasme niet drukken bij The Magnificent Three. “We hebben onwijs veel zin om aan dit avontuur te beginnen”, klinkt het bij bassist en bezieler Alex Callier (48). “Oorspronkelijk bood de EBU (European Broadcasting Union, de producent achter het Songfestival) ons een vijfgangenmenu aan bij aankomst, maar dat hebben we geweigerd. We willen ons op ons gemak in het hotel installeren, dan samen iets eten en drinken en op tijd gaan slapen.”

Morgen wordt de band al om tien uur in concerttempel Ahoy verwacht, voor hun eerste dress rehearsal die twee uur later plaatsvindt. “Die eerste repetitie is heel belangrijk”, legt Alex uit. “Dat is het moment waarop je nog dingen bij kan sturen en aanpassen. In de komende twee weken hebben we daar nog maar een paar momenten de kans toe.”

Advies van Duncan

Hoewel de groep meermaals aangaf dat ze erg relaxed zijn, blijken toch niet alle zenuwen geëlimineerd voor het grote podium van de Ahoy. “Ik heb graag dat iedereen me gerust laat voor een optreden, al heb ik wel graag het geroezemoes rondom me”, legt zangeres Geike Arnaert (41) uit. “Je moet me gewoon niet aanspreken. (lacht)”

“Ik babbel wel voor vijf man, dus zo’n probleem is dat niet”, pikt Alex in. “Maar alle gekheid op een stokje: twee jaar geleden hebben we wel waardevol advies gekregen van Duncan Laurence. We waren toen beiden aanwezig op Zomerhit, en zijn dan samen iets gaan eten. Hij zei toen dat het vooral belangrijk is om zen te blijven, zodat je de eerste zin van je nummer goed kan aanvatten. Hij zei dat het belangrijk is om in je bubbel te kruipen. Wisten wij veel dat we dat even later écht zouden doen. (lacht) Al bedoelde Duncan uiteraard dat je je als zanger of zangeres moet afschermen van alles wat er rondom je heen aan het gebeuren is.”

“Maar het zal sowieso pittig worden”, vult gitarist Raymond Geerts (61) aan. “Tussen de verschillende acts is er maar een goede veertig seconden voorzien om te wisselen. Om dan je rust te bewaren, moet je sterk in je schoenen staan.” Waarop Alex invalt: “Geike kan dat. Die heeft haar yogamat bij.”

Quarantaine

De komende twee weken verblijft de band de hele tijd in Rotterdam. Even over en weer als ze thuis iets vergeten zijn: dat zit er niet in. “Mijn vrouw mag wel iets komen afzetten aan het hotel, maar meer dan dat kan echt niet”, legt Alex uit. “De organisatie is enorm strikt, maar we begrijpen uiteraard waarom. Het is nodig om alles op een veilige manier te organiseren.” De groep verblijft ook in hun hotel in een ‘delegatiebubbel’. “Er is gezorgd dat we een aparte living hebben, waar ook een piano staat. Heel gezellig allemaal. We gaan ons amuseren”, aldus Alex.

Op 18 mei mag de band een eerste keer aantreden. Volgens velen zit Hooverphonic in de moeilijkste van de twee halve finales. In hun poule zitten immers een aantal topfavorieten, waaronder Litouwen, Noorwegen en Malta. België mag die dag als elfde van de zestien landen aantreden, na Kroatië en voor Israël. Twee landen met een up tempo nummer, waardoor ‘The Wrong Place’ - dat veel trager is - wel eens zou kunnen opvallen. “We weten dat we die dag veel competitie hebben”, besluit Alex. “Maar we hebben wel een voordeel: zowel Italië als Nederland mogen in deze halve finale hun stem uitbrengen. Dat zou ons misschien iets kunnen opleveren.”

De eerste schetsen van Geike’s jurk Geike Arnaert zal er stralend doorkomen tijdens haar optreden op het Songfestival. Morgen krijgen we tijdens de repetitie voor het eerst haar outfit te zien, maar VRT gaf alvast een sneak peak in de vorm van enkele schetsen, gemaakt door ontwerper Tom Eerebout. Met een open rug en héle hoge laarzen kan je nooit iets verkeerds doen. Volledig scherm Hooverphonic: de jurk van Geike. © HLN Volledig scherm Hooverphonic: de jurk van Geike. © HLN

Volledig scherm De voltallige Belgische delegatie. Peter Van de Veire, die voor VRT commentaar levert bij het liedjescircus, zakt binnenkort pas af naar Rotterdam. "Maar ik wilde toch even komen kijken", klinkt het. © Photo News