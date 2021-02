Uitbundig Songfestival definitief van de baan: organisatie kondigt 3 mogelijke scenario's aan

MuziekBinnen een dikke drie maanden gaat het Eurovisiesongfestival door in Rotterdam en momenteel is de organisatie het evenement volop aan het voorbereiden. Eerder maakten ze al bekend dat het Songfestival hoe dan ook doorgaat en vandaag leggen ze de drie mogelijke scenario’s op tafel.

Delen per e-mail

Eind mei gaat het Eurovisiesongfestival door in Rotterdam, maar hoe het evenement er zal uitzien, is voorlopig nog niet duidelijk. Bij de organisatie zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen en zonet stelden ze de drie verschillende scenario’s. Hierbij maken de organisatoren meteen duidelijk dat de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers hun hoogste prioriteit is.

3 verschillende scenario’s

Dat het geen Songfestival gaat worden zoals we het allemaal kennen, was wel al lang duidelijk. Momenteel ligt de focus dan ook op ‘Scenario B’ waarbij de artiesten nog steeds zullen optreden, maar dan wel met aandacht voor de regels rond social distancing. Verder maakt de organisatie duidelijk dat ze hun tijd willen nemen om een beslissing te maken. Er zou dus pas een definitieve keuze gemaakt worden in een van de komende weken.

“Door zo lang mogelijk flexibel te blijven, willen we een zo goed mogelijk Eurovisiesongfestival organiseren. Onze hoofddoelstelling is momenteel om alle 41 artiesten naar Rotterdam te krijgen en dat ze allemaal op hetzelfde podium kunnen optreden”, aldus executive producer Sietse Bakker in een persbericht.

Minder publiek

In ‘Scenario C’ zal er geen enkele artiest afzakken naar Rotterdam. Alle optredens zullen op voorhand opgenomen worden. Enkel de presentatie van het Songfestival en eventuele acts tussendoor zullen live plaatsvinden op de locatie. En dan is er nog ‘Scenario D’ waarbij het evenement zonder publiek georganiseerd zal worden. Om Rotterdam, de stad die het Eurovisiesongfestival mag organiseren, extra in de kijker te zetten, worden er wel een reeks virtuele activiteiten georganiseerd.

Ook wordt bij ‘Scenario B’ en ‘Scenario C’ de capaciteit van het evenement drastisch verminderd. Iedereen die een kaartje heeft, zal van de organisatie zijn of haar geld terugkrijgen. Later krijgen zij dan de kans om opnieuw een kaartje te kopen als de situatie het toelaat.

LEES OOK: