Songfestivalliedjes Noorwegen, Finland en Spanje bekend

Songfestival Schrappen van Eurovisie­song­fes­ti­val kost Rotterdam miljoenen

20 maart Het schrappen van het Eurovisiesongfestival levert Rotterdam een miljoenenstrop op. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad schrijft burgemeester Aboutaleb dat de kosten van het uitstel van het songfestival wordt geschat op 6,7 miljoen euro. Als het liedjesfestijn volgend jaar alsnog in Rotterdam Ahoy wordt gehouden, moet de gemeenteraad eerst toestemming geven. Die moet ook een nieuw budget vaststellen. Voor de editie van 2020 was 15,5 miljoen euro uitgetrokken.