Schaduwfavoriet Hooverphonic klaar voor Songfestival: "Stress is niet nodig, Geike is iedere keer top”

Een donkere, statische act. Een nummer dat over een foute one-night stand gaat. Op papier - en volgens de bookmakers - maakt Hooverphonic weinig kans om in de finale van het Songfestival te belanden. En toch. Sinds de band vorig weekend een eerste keer repeteerde in Rotterdam, groeiden ze uit tot schaduwfavoriet voor velen. Een status die de bad duidelijk motiveert, afgaande op hun haast vlekkeloze tweede repetitie. Ook nu weer bleek menig Songfestivalfan onder de indruk van frontvrouw Geike Arnaert (41). Drie keer knalde op woensdag ‘The Wrong Place’ door een (grotendeels) lege Ahoy, en even vaak fonkelde de zang van Geike net zozeer als de kristallen op haar jurk. “Voor mij was deze second rehearsal weliswaar iets spannender”, vertelt ze ons na afloop. “Omdat de eerste repetitie zo goed verlopen was, voelde ik meer druk.”

“Nochtans was dat nergens voor nodig. Geike was iedere keer top”, pikt bezieler en bassist Alex Callier (48) in. Hij zit - net als gitarist Raymond Geerts (61), drummer Arnout Hellofs (41) en backing vocal Monique Harcum (51) - rondom Geike, die het stralende middelpunt van de act vormt. Die cirkelformatie heeft volgens Callier nog een extra voordeel. “Hierdoor kunnen we nog even oogcontact maken voor we aan onze performance beginnen. Dat helpt ook om eventuele zenuwen onder controle te houden.”

Fouten vermijden

Op dinsdag 18 mei volgt de ‘dag van de waarheid’ voor Callier en z’n troepen. Dan zal de band - voor het kritische oog van miljoenen televisiekijkers - aantreden tijdens de eerste halve finale van het 65ste Songfestival. Dat doen ze als elfde, op zestien landen.“Momenteel proberen we om rustig te blijven en niet al te veel te kijken naar wat de rest doet”, besluit Alex. “We beseffen dat we voor een moeilijke opdracht staan, maar dat willen we niet te veel in ons hoofd laten kruipen. Dan creëer je stress en ga je fouten maken.”

