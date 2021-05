Oekraïense zangeres test negatief op corona en kan opnieuw aantreden op Songfestival

Film Net­flix-songfesti­val­film vanaf volgende maand te zien

16 mei De Netflix-film over het Eurovisiesongfestival ziet bijna het levenslicht. ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ is vanaf 26 juni op de streamingdienst te zien. Dat maakt hoofdrolspeler Will Ferrell zaterdagavond bekend in de speciale BBC-songfestivaluitzending van Graham Norton.