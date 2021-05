Oekraïense zangeres mist repetitie Songfestival door ziekte: “Eerst een coronatest”

Songfestival 40 jaar geleden won Johnny Logan voor het eerst het Songfesti­val: “Net nu geen editie is verschrik­ke­lijk voor mij”

15 mei ‘What’s Another Year’: de titel van het nummer waarmee Johnny ‘Mr Eurovision’ Logan (66) zijn debuut maakte op het Songfestival, klinkt 40 jaar na zijn eerste overwinning profetisch. Het lied wordt zaterdagavond dan ook het grootse slotstuk van ‘Shine a Light’, het programma dat het Songfestival vervangt. Voor het eerst in 65 jaar is ’s werelds meest bekeken muziekprogramma immers afgelast, en dan nog in Nederland, waar Logan zijn carrière in 1980 in Den Haag op de kaart zette. In een zeldzaam interview – hij is niet happig op de pers – blikt de ongeëvenaarde recordhouder van drie overwinningen terug. Zijn Songfestivalparcours spreekt zo tot de verbeelding dat er zelfs een film over in de maak is.