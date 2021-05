Nog 5 dagen tot het Songfestival. Duncan Laurence heeft vertrouwen in Hooverphonic: “Ze hebben talent, ervaring en blijven zichzelf”

Volgens de Nederlander - die zowel tijdens de eerste halve finale en de grote finale op 22 mei z’n opwachting maakt - heeft ons land dit jaar een straffe inzending beet. “Naast mijn optredens deel ik tijdens de finale ook de punten van de Nederlandse vakjury uit. Ik heb natuurlijk geen glazen bol en weet niet hoe jullie het gaan doen, maar ik zou het wel fijn vinden als jullie ook in dat lijstje staan”, klinkt het. “Er zit in ieder geval heel wat talent en ervaring in #TeamBelgium. Geike, Raymond en Alex draaien al jaren mee in de muziekindustrie. Met Hans Pannecoucke en Ignace D’Haese - die twee jaar geleden mijn act regisseerden - is ook de regie in bekwame handen. En als laatste puntje: Hooverphonic is trouw gebleven aan zichzelf. Dat is misschien nog het belangrijkste.”