Nog 3 dagen tot het Songfestival. Slechte nummers, een bommelding of een vermeend extreemrechtse zangeres: dit zijn de ergste Belgische Songfestivalflops

EurovisiesongfestivalEen schitterende frontvrouw en een relaxte band. Hooverphonic voelt zich klaar om dinsdag te bewijzen dat ‘The Wrong Place’ wél z’n plekje verdient in de finale het Songfestival . Of de douze points ons daarna om de oren zullen vliegen durven we niet te voorspellen, maar dankzij het boek ‘65 jaar België op het Songfestival’ weten we wel dat het af en toe ook heel erg durft mis te lopen met onze inzendingen...

1979: Micha Marah met ‘Hey Nana’

In 1979 werd Micha door - toen nog - BRT intern gekozen om naar het Songfestival te gaan. Jasper Van Biesen, die samen met Jonathan Hendrickx het boek ‘65 jaar België op het Songfestival’ schreef en daarnaast ook meewerkt aan de gespecialiseerde website songfestival.be, legt uit wat er toen gebeurde. “De selectie van Micha Marah was een breuk met het jaar voordien, toen er wel preselecties waren met verschillende artiesten”, klinkt het. “Om het proces toch een beetje te rekken, werd er wel een soort van preselectie georganiseerd, waarbij Micha Marah zes liedjes mocht zingen. Iedere week viel er dan eentje af. Allez ja, ‘t is te zeggen: er was ook op een bepaald moment een extra ronde, waarbij één liedje een comeback maakte. Tot aan het einde van de aflevering, toe die song opnieuw werd weggestemd door het publiek. (lacht)”

Na iedere ronde bleek dat ‘Comment ça va?’ de publieksfavoriet was. Ook Micha Marah wilde dat nummer zingen. Uiteindelijk bleven er drie nummers over: ‘Comment ça va?’, ‘Mijn Dagboek’ en ‘Hey Nana’. Iedereen verwachtte dat ‘Comment ça va?’ het zou halen, maar toen was het - na ettelijke weken waarin het publiek stemde - plots een jury die het laatste woord had. En zij kozen ‘Hey Nana’, tot grote verbazing van het publiek en Micha Marah. Zij heeft dat lied ook nooit opgenomen, omdat ze het zo slecht vond.”

En daar stopte de ellende niet. “Vlak nadat de keuze op ‘Hey Nana’ was gevallen, volgde een rechtszaak in kortgeding. Naar verluidt leek het nummer verdacht veel op de begintune van een Engelse reeks. Pas een week voor het Songfestival zelf, oordeelde de rechter dat er toch geen sprake was van het betere pik - en plakwerk. Al vreesBRT dat Micha alsnog de handdoek in de ring zou gooien. Achtergrondzangeres Nancy Dee was dan ook stand-by om in te vallen. Dat bleek echter niet nodig. Micha is een professional, dus ze heeft daar gedaan wat haar opgedragen was. Al had ze wel gelijk wat ‘Hey Nana’ betrof, want ze werd gedeeld laatste.”

1983: Pas De Deux met ‘Rendez-vous’

Een verhaal dat heel wat mensen ongetwijfeld nog kennen, maar daarom niet minder interessant. “Dit jaar was er opnieuw een normale preselectie, waarbij verschillende artiesten deelnamen met hun eigen nummers. Verschillende bekende namen zoals Bart Kaëll, Wim De Craene en zangeres Sophie deden onder andere mee. Tussen al die sterren was er ook een onbekend trio genaamd Pas De Deux”, aldus Jonathan. “Hun nummer ‘Rendez-vous’ viel niet in de smaak bij het publiek. Niemand had dus verwacht dat zij het zouden halen, maar dat was opnieuw buiten de vakjury - met onder andere Zaki en de eerste presentatoren van Studio Brussel - gerekend. Zij meenden dat alle deelnemende liedjes slecht waren en wilden bijgevolg dat België een jaar oversloeg op het Songfestival. Dat zag BRT niet zitten en de vakjury werd verplicht om te stemmen. Uit balorigheid werd toen voor Pas De Deux gekozen, de act die bij het publiek het minst in de smaak viel.”

Toen Luc Appermont dat bekend maakte, werd het publiek razend. “Na hun overwinning, mocht Pas De Deux hun nummer nog eens brengen. Maar tegen dat ze daar goed en wel mee klaar waren, zat er haast geen volk meer in de zaal. Vervolgens barstte er ook in de media een ongeziene storm aan kritiek los. Iedereen was er zeker van dat het een complete afgang zou worden. En dat gebeurde ook. Al was het niet helemaal hun fout. Het begeleidende orkest van dat jaar vond de Belgische inzending niet goed, waardoor ze tot aan de generale repetitie weigerden om het nummer volledig mee te spelen. België werd op twee na laatste dat jaar.”

1985: Linda Lepomme met ‘Laat Me Nu Gaan’

Nadat het de beurt was aan onze Waalse vrienden om in 1984 Jacques Zegers af te vaardigen met ‘Avanti La Vie’, was BRT het jaar daarop weer aan zet. “Na het debacle van 1983, en ook omdat er flink bespaard moest worden, was er twee jaar later voor de allereerste keer ooit geen preselectie”, legt Jasper uit. “BRT besliste volledig intern, maar dat was een bijzonder moeilijk proces. Tot iedereen het eens was en operazangeres Mireille Capelle de Belgische eer mocht verdedigen. Zij zou een lied zingen dat door een componist van BRT zou worden gecomponeerd. Vervolgens moest daar dan nog een tekst bij worden geschreven, maar dat bleek het grote probleem. Er kwamen verschillende versies, waaronder zelfs eentje van Hugo Claus. Dat was de favoriet van Mireille, maar BRT vond die tekst niet goed genoeg. Er ontstond een grote ruzie, waarop Capelle besliste dat ze niet meer mee wilde doen.”

Het vertrek van Mireille Capelle zorgde voor flink wat problemen. “Er is een deadline waarop alle deelnemende liedjes gekend moeten zijn”, vervolgt Jasper. “En het leek erop dat die niet gehaald zou worden. Na Mireille Capelle was Koen Crucke immers gevraagd om in te vallen. Maar omdat hij niet de indruk kreeg dat hij gevraagd werd om z’n kunnen, weigerde hij. Een tweetal weken voor de deadline werd Linda Lepomme bereid gevonden om in te vallen. Ondertussen had BRT ook intern iemand gezocht om een tekst te schrijven op de eerder gecomponeerde melodie. Dat alles resulteerde in ‘Laat Me Nu Gaan’, de Belgische inzending van 1985. Een inzending die vooral opviel door het uiterst beperkte budget.”

Dat liet zich ook voelen in Zweden, waar het liedjescircus dat jaar halt hield. “Linda kreeg geen Belgische dirigent mee. Ze moest het maar doen met de Zweedse huisdirigent. Ze mocht ook bijna niemand meenemen van haar familie en vrienden, waardoor ze zich heel miserabel voelde. Haar kapper was er wel bij, omdat Linda zijn ticket had betaald uit eigen zak. Maar omdat die man geen officieel lid was van de Belgische delegatie, mocht hij niet mee backstage. Haar kapsel moest dus een paar uur voor de show in de plooi gelegd worden. Tegen dat Linda mocht optreden, was het echter compleet ingezakt. Net als haar ranking trouwens, want Linda werd allerlaatste. Enkel van de Turkse jury kreeg ze zeven punten.”

2002: Sergio & The Ladies met ‘Sister’

Sergio won dat jaar de preselecties, maar het verhaal gaat dit keer niet zozeer over zijn Songfestivalavonturen, zo vertelt Jonathan. “Hetgeen wat er in België gebeurde vlak nadat de tweede halve finale: dat was pas hallucinant”, klinkt het. “De opnames gebeurden toen bij Studio 100 in Schelle. Presentator Bart Peeters was net begonnen aan z’n uitleg, toen er een bommelding binnenliep”, vertelt Jonathan. “Waarop Bart de uitzending moest afbreken en VRT er niet beter op vond dan dat gat op te vullen met videoclips van K3. Na tien minuten bleek dat er niets aan de hand was en kon de uitzending gewoon hervat worden.”

Voor wie het zich afvraagt: ‘Sister’ eindigde dat jaar met 33 punten op de dertiende plek, uit vierentwintig deelnemende landen. Tot grote frustratie van Sergio, die zich op voorhand een plekje in de top vijf had toebedeeld. “Volgens de zanger gebeurde dat uiteindelijk niet omwille van vriendjespolitiek”, besluit Jonathan.

2003: Urban Trad met ‘Sanomi’

Na ‘Sister’ was het de beurt aan RTBF om een liedje te kiezen. Hun keuze viel op ‘Sanomi’, een nummer in een verzonnen taal door folkgroep Urban Trad. België werd dat jaar tweede in de liedjeswedstrijd, na Turkije. “Dit was een succesvolle Songfestivaldeelname, maar toch heeft ook deze inzending een randje”, legt Jasper uit. “Nadat RTBF aankondigde dat Urban Trad was gekozen, bleek al snel dat een van hun zangeressen niet zo koosjer was. Zo had Soetkin Collier banden met verschillende extreemrechtse organisaties. Toen dat uitlekte, ging zelfs de staatsveiligheid zich ermee bemoeien.”

Zij signaleerden vervolgens dat Soetkin als staatsgevaarlijk werd beschouwd. Waarop er voor RTBF niets anders opzat dan Urban Trad te verplichten om een andere zangeres te zoeken. “Als het aan de leden van Urban trad had gelegen, hadden ze Soetkin nooit vervangen. Maar ze wilden hun deelname niet in het gedrang brengen en zochten dan toch maar een andere zangeres. Met die nieuwe stem is het hen - zoals gezegd - goed vergaan, maar voor Soetkin Collier knaagde dat. Des te meer omdat ze enkele maanden na het Songfestival van een rechter gelijk kreeg dat ze onheus was behandeld door staatsveiligheid. Soetkin werd dankzij hen afgerekend op haar verleden, terwijl ze op dat moment al een heel ander iemand was. Al maakte haar grote gelijk niet veel meer uit voor haar reputatie, want die lag compleet aan diggelen.”

Toch belette dat Soetkin niet om in 2014 nogmaals te proberen om naar het Songfestival te gaan. De zangeres deed toen mee aan de Vlaamse voorronde, maar werd in de eerste ronde al meteen uitgeschakeld. Als uiteindelijk vertegenwoordiger werd toen voor de Waalse kandidaat Axel Hirsoux gekozen en z’n nummer ‘Mother’. Of Soetkin het beter had gedaan zullen we nooit weten, maar Axel haalde dat jaar niet eens de finale...

2011: Witloof Bay met ‘With Love Baby’

Na Urban Trad had RTBF nog een paar keer intern een kandidaat gekozen, maar dat bleek geen succesverhaal meer. En dus besliste de zender om het voor 2011 anders aan te pakken. “Er kwam een online platform waarop iedereen die interesse had zich mocht inschrijven met een lied. Er was wel één grote catch: om deel te mogen nemen aan de preselectie op tv, moesten gegadigden wel eerst zélf twintigduizend euro op tafel kunnen leggen”, weet Jonathan. “Naast de verzameling kermisartiesten en andere c-figuren, was er nog een extra probleem. In die periode was het nog zo dat nummers die deelnemen aan het Songfestival in mei, niet voor 1 oktober het jaar daarvoor mogen uitgegeven worden. Maar RTBF had dat platform te vroeg geopend, waardoor alle inzendingen die er op dat moment waren in feite niet mochten deelnemen. (lacht)”

“RTBF heeft toen z’n hakken in het zand gezet, en kreeg uiteindelijk gelijk van het Songfestival. Die regel werd aangepast en sindsdien is het 1 september”, aldus Jonathan. “Maar ook dan waren de problemen niet opgelost. De stemming die RTBF op poten had gezet, liep tot 31 december 2010. In de week daarvoor waren er nog maar een handvol nummers geselecteerd.” Waarop iedereen aannam dat het een gewone preselectie zou worden. “Maar dat veranderde enkele dagen voor de stemming werd afgesloten. Toen kwamen plots de bedragen uit de lucht gevallen. En op 31 december bleek dat er maar liefst dertig kandidaten het benodigde bedrag bij elkaar hadden gekregen.”

Dertig kandidaten in één liveshow proppen, bleek van het goede teveel. En dus besliste RTBF om iedereen op een blauwe zondag uit te nodigen bij Vivacité, de Waalse tegenhanger van Radio 2. “Daar mochten de kandidaten dan live op de radio hun liedjes zingen, in een halve finale die echt ter plaatse werd verzonnen. De veertien kandidaten die daar de hoogste scoren hadden behaald, mochten vervolgens door naar de finale. Witloof Bay ging die dag met de overwinning aan de haal dankzij ‘With Love Baby’, het enige a-capellanummer in de geschiedenis van het Songfestival. Ondanks alle inspanningen die de groep geleverd had om mee te kunnen doen aan het Songfestival, strandden ze in de halve finale op de elfde plek. Let wel: dat deden ze uiteindelijk met slechts een puntje verschil op Moldavië, dat in die halve finale tiende werd. Beter dan iedereen had gehoopt dus.

Voor Witloof Bay was dat besef frustrerend, al was het nadien niet hun grootste bron van ergernis. Zij vroegen zich af waar RTBF met hun geld naartoe was, aangezien ze bijvoorbeeld maar één outfit hadden meegekregen voor het Songfestival.”

Jonathan Hendrickx en Jasper Van Biesen, ‘65 jaar België op het Songfestival’, € 24,99.

Meer weten over het Eurovisiesongfestival? Lees het in dit dossier.

LEES OOK