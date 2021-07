Italiaanse steden vechten om organisatie Songfestival

Demonstran­ten woedend over ‘satanisch’ songfesti­val­lied Cyprus: “Belediging voor ons land”

7 maart Boze orthodoxe christenen hebben in de Cypriotische hoofdstad Nicosia geprotesteerd tegen de songfestivalinzending van het land El Diablo (De duivel) van Elena Tsagrinou. Volgens de demonstranten gaat het niet om een onschuldig popliedje, maar is het nummer een heuse oproep tot het aanbidden van Satan. Met name de refreintekst, ‘Ik ben verliefd. Ik heb mijn hart geschonken aan de duivel’, valt in slechte aarde.