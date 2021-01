Israël maakt nieuwe songfestivalinzending bekend

Songfestival Songfesti­val gaat niet door: “Besluit was onvermijde­lijk”

18 maart De kogel is door de kerk. Na wekenlang overleg is besloten dat het Songfestival niet doorgaat op de geplande data in mei. Het Europese liedjesfestijn zou plaatsvinden in Rotterdam, nadat zanger Duncan Laurence vorig jaar de editie in Israël won. Het coronavirus gooit echter roet in het eten.