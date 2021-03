IJsland stuurt succesact Dadi og Gagnamagnid weer naar het Songfestival: “Maar dit is ons laatste liedje”

Met 434 punten kroonde IJsland zich vorig jaar tot winnaar van Eurostream 2020, de virtuele vervanger van het Eurovisiesongfestival. ‘Think about things’ van Dadi og Gagnamagnid werd toen door het publiek en de professionele jury verkozen tot winnaar van het virtuele evenement. Ook dit jaar mag de IJslandse band het land vertegenwoordigen met het nummer ‘10 Years’. “Al snel nadat ik het nummer begon te schrijven, wist ik dat het over mijn relatie met mijn vrouw moest gaan. Dit is ons tiende jaar samen en het wordt steeds beter. Ik had de videoclip en het Rotterdamse podium in gedachten toen ik de arrangementen maakte, dus dit is een liedje gemaakt voor Eurovisie”, vertelt leadzanger Dadi Freyr over het nummer.

Het einde van Dadi og Gagnamagnid

Hun vorige songfestival-nummer ‘Think About Things’ werd in meerdere landen een groot succes. Meer dan zeventig miljoen keer werd het beluisterd op Spotify en de officiële videoclip is meer dan vijfentwintig miljoen keer bekeken op Youtube. In de hitlijsten bereikte het nummer de Top 40 in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, en de Top 3 in IJsland, België en Ierland. Ondanks het grote succes zegt Dadi toch te willen stoppen met de band. “Dit is het derde en laatste Gagnamagnid-liedje, daar ben ik tenminste vrij zeker van. We hebben onze eigen stijl van optreden op dit punt en het lied is gemaakt om daarin te passen. Bedankt voor alle steun. Het heeft letterlijk mijn leven veranderd”, laat de zanger weten. De iconische groenblauwe truien worden na de wedstrijd dus ingepakt en in de kast gestopt.