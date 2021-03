Hooverphonic stelt morgen hun inzending voor het Songfestival voor

De nieuwe inzending voor het Songfestival wordt morgen dan wel voorgesteld, maar het nummer zelf is al een tijdje klaar. “Ondanks de bizarre zomer hebben we onze tijd goed benut”, aldus Alex Callier (48) in een recent interview met Dag Allemaal. Verder vertelde Callier nog dat ze materiaal hadden voor drie albums. Een aantal van die nummers liggen in de lijn van ‘Release Me’, hun inzending van vorig jaar, maar enkele andere songs klinken dan weer totaal anders. “Je kent ons: ‘Looking for Stars’ was heel elektronisch, onze huidige single ‘Summer Sun’ is retro. Dus het kan nog heel verrassend worden”, klonk het nog.

Of Alex Callier na alle kritiek opnieuw voor een nummer in dezelfde stijl kiest, valt dus nog even af te wachten. Al krijgen we sowieso al zeker met een verandering te maken. Zo is het niet langer Luka Cruysberghs (20) die het nummer zal brengen. Zij moest vorig jaar plaatsmaken voor Geike Arnaert, die na twaalf jaar haar comeback maakte bij de groep. Dat Alex Callier en gitarist Raymond Geerts opnieuw ging samenwerken met Geike was voor heel wat mensen een verrassing van jewelste, maar voor de band zelf was het een logische keuze. “We zijn elkaar tegengekomen. We zijn beginnen babbelen. We hadden alle drie terug goesting om samen te werken, dus we hadden het gevoel dat we dit moesten doen”, vertelden de drie destijds in een persbericht.